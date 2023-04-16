Посол России Черновол: армия Судана отказалась от диалога с силами спецназа

Хартум, , 12:48 — REGNUM Армия Судана объявила повстанцами Силы быстрого реагирования — суданский спецназ — и не хочет идти с ними на переговоры. Об этом посол России в Судане Андрей Черновол рассказал 16 апреля в беседе с ТАСС.

Хартум, Судан © Mohamed Khidir/XinHua/Global Look Press

По его словам, ночь в Хартуме прошла относительно тихо, но с утра столкновения между военными и спецназом возобновились. Активность боевых действий идёт на спад, по крайней мере, в районе, где живут дипломаты.

«По крайней мере в наших районах интенсивность боестолкновений резко снизилась», — сказал Черновол.

Военные, добавил он, объявили, что на переговоры с повстанцами не пойдут. Всем желающим предложено перейти на сторону армии.

По предварительным данным, пострадавших среди находящихся в стране российских граждан нет.

«Все живы, здоровы», — добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в Судане военные и силы спецназа обвинили друг друга в нападении на свои штабы, произошли столкновения. Боевые действия начались в столице страны Хартуме и на территории по меньшей мере семи из 18 штатов. По данным на утро 16 апреля, погибли 56 человек — и военные, и гражданские лица. Пострадавших насчитывается около 600 человек. Телевидение Судана прекратило вещание.

16 апреля в армии заявили о стабилизации обстановки в стране и установлении контроля над базами и штабами спецназа в семи городах, включая пять административных центров штатов. Однако бои, по сообщениям СМИ, ещё продолжаются.