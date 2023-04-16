Киев, 16 апреля, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Записывая пасхальное обращение к верующим, президент Украины Владимир Зеленский находился возле Успенского собора Киево-Печерской лавры. Видеопоздравление опубликовано в телеграм-канале украинского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Он выразил уверенность в победе Украины над Россией, подчеркнув, что для этого придётся преодолеть «едва ли не самую тяжёлую из вершин». По мнению Зеленского, пройдена уже немалая часть пути к этой цели, и Украина встречает Пасху «с непоколебимой верой» в победу над Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) в 2022 году был расторгнут договор аренды Киево-Печерской лавры, монахов пытаются выселить из обители. Наместник лавры митрополит Павел находится под домашним арестом, его обвиняют в разжигании межрелигиозной вражды, «нарушении равноправия граждан» по расовой и религиозной принадлежности, «оправдании» действий России на Украине. Уголовное дело в отношении него было возбуждено после попыток киевских властей освободить обитель от сторонников УПЦ.

31 марта в Хозяйственный суд Киева министерством культуры и информационной политики Украины был подан иск с намерением признать УПЦ виновной в создании препятствий в управлении государственным имуществом Киево-Печерской лавры.