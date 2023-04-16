Москва, , 12:49 — REGNUM Папа Римский Франциск поздравил русский народ и всех православных России с Пасхой. Об этом рассказал председатель Всемирного союза староверов (ВВС) Леонид Севастьянов, который поддерживает переписку с понтификом.

Пасхальный кулич Дарья Драй © ИА REGNUM

«Всем православным братьям мои поздравления с Пасхой. Светлой и Святой Пасхи всему русскому народу! — цитирует перевод письма папы Франциска РИА Новости. — Да благословит народ ваш Господь и да сохранит его Богоматерь!»

В письме также говорится о том, что понтифик молится за всех православных разных национальностей, «чтобы Господь был рядом со всеми и дал дар мира».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой и назвал церковь прочной духовной опорой в условиях серьёзных вызовов. Глава государства отметил, что праздник Пасхи дарит верующим надежду, вдохновляет на добрые помыслы и поступки, служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей.

По данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), православными считают себя 62% россиян. 64% граждан России считают Пасху особенным и значимым праздником, среди православных сограждан показатель составил 83%.