Токио, 16 апреля, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Министры по вопросам климата, энергетики и окружающей среды стран «Большой семёрки» 16 апреля подтвердили намерение достичь к 2050 году нетто-нулевой эмиссии парниковых газов при добыче и производстве ископаемого топлива, сказано в совместном заявлении по итогам встречи министров в японском Саппоро.

EPA/ТАСС Встреча министров энергетики и окружающей среды стран G7 в Саппоро

Также министры договорились согласовывать действия для снижения «рисков» экспорта российского газа и следить за поставками топлива из России.

«Признаём необходимость координировать действия по снижению рисков, вызванных непредсказуемостью экспорта российского газа», — сказано в тексте заявления.

1 февраля 2023 года вступил в силу указ президента России Владимира Путина об ответных мерах на введённый странами G7 и Евросоюза потолок цен на российскую нефть. Продажа нефти запрещена, если в контрактах на поставку прописан потолок цен. Экспорт нефти по лимитированной стоимости допускается только по разрешению президента страны.