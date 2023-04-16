Глава Минобороны Британии посетит Вашингтон, чтобы обсудить утечку документов Пентагона

Лондон, , 13:23 — REGNUM Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отправится 17 апреля с визитом в Соединённые Штаты Америки, чтобы обсудить вопрос с утечкой секретных документов Пентагона. Об этом сообщает воскресная газета The Sunday Times.

По данным британского издания, власти страны обеспокоены тем, что младшие сотрудники американских ведомств имеют доступ к документам, в которых содержатся и британская секретная информация.

В статье отмечается, что официальные лица Соединённого Королевства были ошеломлены, когда узнали, что документы по ситуации на Украине с грифом «совершенно секретно» могли просматривать лица, имеющие аналогичный статус, что и добровольцы сил резерва Великобритании.

Сообщается, что Уоллес намерен встретиться с министром обороны США Ллойдом Остином, другими высокопоставленными сотрудниками американского оборонного ведомства и представителями Конгресса. В ходе визита представитель Великобритании попытается выяснить, какие ещё данные, затрагивающие интересы королевства, могут быть «слиты» в будущем.

При этом в британском оборонном ведомстве утверждают, что утёкшие в Сеть документы полны неточностей. Источник заверил журналистов, что ВСУ не испытывают нехватку средств ПВО, как ранее утверждало американское издание The Washington Post.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пентагоне об утечке секретных документов узнали 6 апреля. После случившегося в министерство юстиции США передано дело, начато уголовное расследование.

11 апреля телеканал Fox News сообщил, что виновный в утечке в Сеть секретных документов Пентагона может находиться в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) или Агентстве национальной безопасности (АНБ) США. По версии телеканала, некоторые из документов исходили из ЦРУ или АНБ.

12 апреля также стало известно, что министерство обороны Соединённых Штатов Америки сокращает число сотрудников, имеющих доступ к секретной информации, после утечки материалов.

13 апреля национальный гвардеец ВВС 21-летний Джек Тейшейра был задержан как официальный подозреваемый, допустивший утечку в Сеть сверхсекретных данных министерства обороны США. В открытый доступ попали свыше ста документов, в том числе раскрывавших планы Штатов по Украине. Тейшейра получил данные на военной базе, где работал. В Национальной гвардии заявили, что серьёзно относятся к этому инциденту и намерены поддерживать следователей.