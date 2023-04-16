Мишустин распорядился расширить границы морского порта Певек на Чукотке

Москва, , 12:23 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 16 апреля подписал распоряжение о расширении границ морского порта Певек в Чукотском автономном округе. Документ опубликован на сайте кабмина.

Правительство РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В границы морского порта Певек в Чукотском автономном округе войдут дополнительные участки территории и акватории у мыса Наглёйнын», — следует из текста распоряжения.

Изменения внесены в рамках развития круглогодичного Северного морского пути в России и увеличения объёма грузоперевозок по нему. Возле мыса Наглёйнын намерены построить морской терминал, на котором будут отгружать продукцию Баимского горно-обогатительного комбината (ГОК). Предполагается, что пропускная способность терминала составит около 2 млн тонн грузов в год. В основном отгружать будут медный концентрат, который производится на предприятиях комбината. Пункт для перегрузки продукции намерены запустить в 2026 году.

«В начале марта 2023 года правительство утвердило объём бюджетных инвестиций в строительство морского терминала у мыса Наглёйнын. В 2023–2026 годах они составят более 27,6 млрд рублей», — также говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года. Эта работа позволит обеспечить надёжную и безопасную перевозку грузов. Полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев отмечал, что Севморпуть может стать новым мировым транспортным коридором, но для реализации этого плана предстоит много работы: в план включены более 150 мероприятий.