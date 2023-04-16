Токио, 16 апреля, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Страны «Большой семёрки» (G7) к 2030 году увеличат объём выработки ветровой энергии в семь раз. Об этом 16 апреля говорится в совместном заявлении министров стран G7 по вопросам климата, энергетики и окружающей среды, переговоры которых прошли в Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Ветровая энергия

В заявлении отмечается, что к 2030 году планируется обеспечить объём выработки ветровой энергии до 150 ГВт. Тем самым в результате ветрогенерации будет производиться в семь раз больше электроэнергии по сравнению с показателем 2021 года.

Также министры договорились обеспечить к 2030 году выработку до 1 ТВт с помощью использования солнечных панелей. Этот показатель увеличится в три раза.

Кроме того, страны G7 заявили о приверженности цели достижения к 2050 году нетто-нулевой эмиссии парниковых газов при добыче и производстве ископаемого топлива.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Евросоюз на встрече G7 в Японии представит заместитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Энрике Мора. Боррель 12 апреля сообщил, что заразился коронавирусом.