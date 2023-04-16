Токио, 16 апреля, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Европейский союз на встрече глав внешнеполитических ведомств стран — членов «Большой семёрки» (G7) представит заместитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Энрике Мора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов встречи, которая состоится в японском городе Каруидзаве.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Сообщается, что Мора прибыл на место проведения встречи на скоростном поезде «Синкансен» вместе с другими министрами иностранных дел G7. Их встретил губернатор префектуры Нагано Сюити Абэ.

Изначально Евросоюз должен был представлять Жозеп Боррель, однако 12 апреля он сообщил, что заразился коронавирусом. По этой причине дипломат также отменил свой визит в Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, главы МИД стран G7 после встречи в Каруидзаве намерены обвинить Россию в использовании дезинформации в вопросе получения международной поддержки на Украине. Дипломаты в очередной раз выскажут критику России по Украине, отметят важность доступа к проверенной и точной информации, пообещав поддержку в этой сфере.