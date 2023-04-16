Группировка ВС РФ «Юг» заявила об уничтожении пунктов дислокации Иностранного легиона

Херсон, , 11:36 — REGNUM Вооружённые силы России на донецком направлении поразили пункт временной дислокации Иностранного легиона. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, на донецком направлении артиллерийским подразделением Южной группировки войск нанесён ряд огневых налётов, так, в результате одного из налётов было нанесено поражение пункту временной дислокации Иностранного легиона около населённого пункта Архангельское.

Бигма добавил, что, кроме этого, российские военнослужащие поразили 129-ю бригаду территориальной обороны Украины около населённого пункта Керамик, а также 12-й батальон 110-й механизированной бригады ВСУ около населённого пункта Очеретино. В результате противник понёс потери в личном составе и военной технике, пояснил российский офицер.

Он также отметил, что артиллерийские подразделения соединения Южного военного округа уничтожили склад боеприпасов 12-го отдельного десантно-штурмового батальона 110-й механизированной бригады ВСУ.

«В районе населённого пункта Победа экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепек» подразделений радиационной, химической и биологической защиты Южной группировки войск уничтожили опорный пункт противника вместе с личным составом», — приводит ТАСС слова Бигмы.

Как передавало ИА REGNUM, Вооружённые силы России за две недели взяли в плен около 80 бойцов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. В первую неделю апреля сдались 42 человека, во вторую — порядка 38 человек. Большую часть бойцов Вооружённых сил Украины взяли под Авдеевкой и Угледаром, некоторые сдались добровольно.