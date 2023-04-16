Херсон, 16 апреля 2023, 11:36 — REGNUM Вооружённые силы России на донецком направлении поразили пункт временной дислокации Иностранного легиона. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

Наемники на Украине
Наемники на Украине
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, на донецком направлении артиллерийским подразделением Южной группировки войск нанесён ряд огневых налётов, так, в результате одного из налётов было нанесено поражение пункту временной дислокации Иностранного легиона около населённого пункта Архангельское.

Бигма добавил, что, кроме этого, российские военнослужащие поразили 129-ю бригаду территориальной обороны Украины около населённого пункта Керамик, а также 12-й батальон 110-й механизированной бригады ВСУ около населённого пункта Очеретино. В результате противник понёс потери в личном составе и военной технике, пояснил российский офицер.

Он также отметил, что артиллерийские подразделения соединения Южного военного округа уничтожили склад боеприпасов 12-го отдельного десантно-штурмового батальона 110-й механизированной бригады ВСУ.

«В районе населённого пункта Победа экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепек» подразделений радиационной, химической и биологической защиты Южной группировки войск уничтожили опорный пункт противника вместе с личным составом», — приводит ТАСС слова Бигмы.

Как передавало ИА REGNUM, Вооружённые силы России за две недели взяли в плен около 80 бойцов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. В первую неделю апреля сдались 42 человека, во вторую — порядка 38 человек. Большую часть бойцов Вооружённых сил Украины взяли под Авдеевкой и Угледаром, некоторые сдались добровольно.