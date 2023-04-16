Экс-разведчик США Риттер заявил, что Зеленский погибнет от рук украинцев во время восстания

Вашингтон, , 11:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский погибнет от рук украинских граждан во время восстания. Об этом 16 апреля заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Redacted.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, люди, которые являются гуманистами, хотели бы, чтобы Зеленского и его семью отправили в изгнание, где они могли бы жить, навсегда осуждённые миром за то, что они сделали с украинским народом.

«Но если рассуждать реалистично, то он умрёт, скорее всего, от рук украинцев, которые восстанут против него», — сказал Риттер.

Он предположил, что украинцы устроят бунт, потому что Зеленский олицетворяет собой полный крах украинского общества не только из-за ситуации на поле боя и сотен тысяч погибших солдат, но и из-за миллионов граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что на Зеленского могут совершить покушение украинские военные. По его словам, солдаты ВСУ хотят разобраться с украинским президентом за его предательство.