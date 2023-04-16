В результате обстрела со стороны ВСУ территории у собора в Донецке погибла женщина

Донецк, , 11:08 — REGNUM Около собора в центре Донецка в пасхальную ночь погибла женщина в результате украинского обстрела. Об этом 16 апреля сообщает РИА Новости.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что женщина погибла в автомобиле. Троих пострадавших забрала скорая помощь. Ракеты упали рядом со Спасо-Преображенским собором, где шло пасхальное богослужение.

В частности, ракеты попали в автостанцию и крытый рынок, которые находятся рядом с храмом. У многих зданий выбиты стёкла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио главы ДНР Денис Пушилин написал, что в пасхальную ночь ВСУ нанесли удар по центру Донецка, один человек погиб и шесть пострадали. По информации Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня.