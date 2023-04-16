В Донецке в результате обстрела собора со стороны ВСУ погибла женщина
Донецк, 16 апреля 2023, 11:08 — REGNUM Около собора в центре Донецка в пасхальную ночь погибла женщина в результате украинского обстрела. Об этом 16 апреля сообщает РИА Новости.
Отмечается, что женщина погибла в автомобиле. Троих пострадавших забрала скорая помощь. Ракеты упали рядом со Спасо-Преображенским собором, где шло пасхальное богослужение.
В частности, ракеты попали в автостанцию и крытый рынок, которые находятся рядом с храмом. У многих зданий выбиты стёкла.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио главы ДНР Денис Пушилин написал, что в пасхальную ночь ВСУ нанесли удар по центру Донецка, один человек погиб и шесть пострадали. По информации Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня.