Исламабад, 16 апреля, 2023, 10:54 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия в городе Исламабаде получил несовместимые с жизнью травмы министр по делам религии и межконфессионального согласия Пакистана муфтий Абдул Шакур. Об этом сообщило издание Dawn, ссылаясь на источник в полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По информации журналистов, министр погиб в ДТП 15 апреля, в автомобиле он находился один. Уточняется, что сотрудники полиции задержали пятерых пассажиров автомашины, которая врезалась в машину министра.

Президент Пакистана Ариф Алви и премьер-министр Шехбаз Шариф выразили соболезнования родным министра, говорится в материале.

Как передавало ИА REGNUM, на Украине в ДТП погиб экс-депутат Верховной рады Владимир Стретович, который, по сообщению журналистки Мирославы Бердник, возглавлял захват храма канонической Украинской православной церкви Об аварии с участием Стретовича сообщил в соцсетях бывший депутат Рады Александр Доний. ДТП произошло ещё на прошлой неделе.