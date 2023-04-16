Москва, 16 апреля, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Российское подразделение немецкой химико-промышленной компании Henkel приступило к русификации брендов, не дожидаясь завершения сделки по продаже активов. Об этом сообщает 16 апреля РИА Новости.

IMAGO/Michael Gstettenbauer/TASS Компания Henkel

На полках отечественных магазинов появились товары бренда в прежнем дизайне с русскими названиями. Так, кондиционер для белья из Vernel переименовали в «Вернель», стиральный порошок Persil — в «Персил», а туалетные блоки Bref — в «Бреф».

«Мы поменяли буквы, но ничего не изменилось», — говорится в описании товаров бренда на торговой площадке Ozon.

Представители Ozon сообщили, что названия некоторых брендов русифицировал сам производитель. Продукцию выпускают на тех же предприятиях и так же, как и прежде, проверяют перед продажей.

С начала года «Henkel Россия» работает в стране как самостоятельная компания под названием Lab Industries. В компании сообщили, что сделка по продаже российских активов находится на финальном этапе, но ещё не завершена.

Представители Lab Industries подтвердили, что производят кондиционер «Вернель», но отказались предоставить дополнительные подробности о сделке или бизнес-планах до подписания договора.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года немецкий концерн Henkel AG приступил к продаже бизнеса в России. В компании заявили, что после сделки намерены отказаться от контроля над всей деятельностью в РФ. В марте стало известно, что на заводы Henkel претендуют акционеры фармкомпании «Фармстандарт», инвесткомпания Kismet Capital и основатели фонда «Эльбрус капитал».