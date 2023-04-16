Манагуа , 16 апреля, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Президент Никарагуа Даниэль Ортега выступил за то, чтобы Россию включили в состав наблюдателей при Центральноамериканской интеграционной системе (ЦАИС). Об этом 16 апреля он заявил в ходе встречи с главой китайского агентства по международному сотрудничеству Ло Чжаочи, которую транслировал телеканал Canal 4.

Cancillería Ecuador Даниэль Ортега

Ортега упрекнул власти Гватемалы и Белиза в препятствовании присвоению России статуса наблюдателя при ЦАИС.

«Сейчас Гватемала и Белиз хотят заблокировать одобренное президентами стран ЦАИС включение РФ в качестве наблюдателя. У всех нас есть отношения с Россией. Поэтому мы хотим дать понять, что поднимем вопрос о том, что нельзя отменить уже принятое решение», — сказал он.

Также лидер Никарагуа призвал лишить статуса наблюдателя Тайвань. По его словам, в этом уже нет смысла, потому что остров является военной базой США, а большинство стран Центральной Америки уже установили отношения с Китаем.

ЦАИС была основана в 1991 году. Основателями блока были Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика, Панама и Сальвадор. Позднее к ним присоединились Белиз и Доминиканская Республика.

В декабре 2021 года руководство Никарагуа заявило о разрыве дипломатических отношений с Тайванем.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что во второй половине апреля российская делегация посетит Бразилию, Венесуэлу, Кубу и Никарагуа. Он отметил, что Россия последовательно выступает за укрепление российско-латиноамериканского сотрудничества на основе взаимной поддержки, солидарности и учёта интересов друг друга.