DPA: в Германии отключили от энергосети три последние работающие АЭС

Берлин, , 10:51 — REGNUM Правительство Германии спустя более чем 60 лет использования атомной энергетики полностью отказалось от работы собственных АЭС. Об этом сообщает DPA со ссылкой на компании — операторы станций.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, власти отключили последние работающие в стране АЭС: «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд».

Сообщается, что станции вырабатывали электричество до последнего. В 23:59 по местному времени (00:59 мск) была отключена из сети «Неккарвестхайм-2», расположенная на территории федеральной земли Баден-Вюртемберг.

«Мы работаем в соответствии с буквой закона, и тут однозначно продолжение работы реактора с 16 апреля было бы уголовным преступлением», — заявила руководитель рабочей группы по надзору за АЭС Геррита Нихауса.

АЭС собирались отключить ещё к 1 января 2023 года, однако решение было отложено из-за украинского конфликта и энергетического кризиса. Власти ФРГ решили постепенно отказаться от атомных электростанций ещё в 2011 году после трагедии на японской АЭС «Фукусима».

По данным ТАСС, накануне сторонники и противники атомной энергетики провели у Бранденбургских ворот акции в связи с отключением от энергосети последних трёх АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Германии Роберт Хабек подчеркнул, что энергетическая ситуация в стране взята под контроль. Он уточнил, что страшного энергетического «кризиса не возникло», хотя Германии пришлось временно нарастить потребление угля, несмотря на противодействие со стороны экологической оппозиции.