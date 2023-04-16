Донецк, 16 апреля, 2023, 10:39 — ИА Регнум. В пасхальную ночь, когда прихожане находились на службе, ВСУ нанесли удар по центру Донецка, в район Свято-Преображенского кафедрального собора. Об этом 16 апреля написал в своём Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Сергей Корсун ИА REGNUM ВСУ

Он уточнил, что известно об одном погибшем и шестерых пострадавших.

Глава региона отметил, что в результате попадания выпущенного со стороны ВСУ снаряда в детский сад произошло возгорание. Разрушения также зафиксированы на Крытом рынке, в близлежащих магазинах и аптеке.

«Противник целенаправленно нанес удар в район центрального собора в пасхальную ночь», — написал Пушилин, добавив, что российские боевые расчёты уже работают, чтобы нейтрализовать противника.

Как передавало ИА REGNUM, в пасхальную ночь ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет. При этом за 15 апреля ВСУ 34 раза обстреляли территории Донецкой Народной Республики, выпустив 150 боеприпасов.