Экс-министр обороны Украины Загороднюк: Запад не видит возврата Крыма как реалистичную перспективу

Киев, , 10:23 — REGNUM На Западе не считают возможность возвращения Крыма реалистичной. Об этом 16 апреля заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, абсолютное большинство западных политиков, аналитиков и журналистов «пока не видят возврата Крыма как реалистичную перспективу».

«В первую очередь это то, что сделать будет очень тяжело, потому что там будут накоплены значительные силы, чтобы уберечь Крым от возвращения его военным путём к украинской власти», — сказал Загороднюк.

Он добавил, что «интеграция» Крыма в состав Украины станет «проблематичной историей».

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель Дэвид Игнатиус в статье для The Washington Post заявил, что политики в США сомневаются в успехе наступления ВСУ из-за нехватки вооружения и недостаточной подготовки. По его словам, американские чиновники признали, что существуют препятствия для реализации Киевом амбиционного плана по наступлению. Глава оборонного комитета Совета Федерации РФ Виктор Бондарев заявил, что ресурсы украинской армии истощены, поэтому контрнаступление ВСУ обречено на провал.