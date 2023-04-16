Париж, 16 апреля, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Основатель крайне правой французской партии «Национальное объединение» (ранее — «Национальный фронт») Жан-Мари Ле Пен находится в тяжёлом состоянии, его госпитализировали. Об этом написал французский журнал Le Poin.

По информации журналистов, 94-летнему политику стало плохо 15 апреля, он был доставлен в одну из больниц в столичном регионе Франции Иль-де-Франс. Врачи предполагают, что недомогание французского политика может быть вызвано сердечной недостаточностью.

ИА REGNUM Марин Ле Пен

Как передавало ИА REGNUM, в 2022 году у Жан-Мари Ле Пен наблюдались проблемы со зрением, а в феврале прошлого года он был госпитализирован в одну из больниц в столичном регионе Франции Иль-де-Франс. Тогда медики заподозрили у него инсульт.

В 2018 году Ле Пен три раза попадал в больницу из-за непрекращающегося жара. 20 июня 2021 года он отпраздновал день рождения, находясь в больничной палате.