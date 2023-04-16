Хартум, 16 апреля, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы Судана взяли под свой контроль все штабы Сил быстрого реагирования (СБР) в городе Омдурмане после того, как военные произвели обстрел расположенного там же лагеря СБР. О военной операции сообщил телеканал Al-Jazeera.

عاصم الرشيد التوم Омдурман. Судан

«Мы взяли под свой контроль все штабы СБР в Омдурмане со всей их техникой», — заявил представитель суданской армии.

Сообщается, что бойцы Сил быстрого реагирования покинули свои позиции, оставив технику и вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля армия Судана и спецназ обвинили друг друга в нападении на их штабы, произошли столкновения. Позднее появились сообщения об авиаударах армии по штабу спецназа и окружении президентского дворца армейской бронетехникой. Спецназ заявил о взятии под контроль аэропортов в Хартуме и Мероэ и причинении военным «больших потерь». Командование спецназа призвало народ «объединиться в этот критический исторический момент» и осудить действия армии.

Позднее глава переходного Суверенного совета Судана, главком Вооружённых сил Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании Сил быстрого реагирования.

В свою очередь Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны немедленно прекратить насилие и возобновить диалог. Также он предложил свою помощь в восстановлении безопасности и завершении конфликта.