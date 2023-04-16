Париж, 16 апреля, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Глава МИД Франции Катрин Колонна в интервью японскому телеканалу NHK заявила, что международному сообществу нужно создать условия для мирных переговоров по Украине.

Wadvert1 Глава МИД Франции Катрин Колонна

По её словам, нужно начать работу по созданию условий для такого диалога.

«Эта ответственность лежит на всех странах», — отметила политик, добавив, что на текущий момент условий для мирных переговоров с Россией нет.

Колонна также напомнила о позиции «Большой семерки» G7: нужно добиться вывода Вооружённых сил России с территории Украины.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля министерство иностранных дел Китая представило план, выполнение пунктов которого приведет к урегулированию конфликта на Украине. Заявление содержит в себе 12 пунктов, каждый из которых в той или иной мере призывает к прекращению боевых действий, мирным переговорам и экономической стабильности. Также в десятом пункте указывается, что санкционная политика Запада никак не способствует урегулированию конфликта.