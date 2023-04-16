Северо-Курильск, Сахалинская область, , 10:04 — REGNUM На вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир, зафиксирован пепловый выброс высотой 3 км. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Сахалинской области.

Вид на вулкан Эбеко (сс) amanderson2

По её информации, днём 16 апреля специалисты получили сообщение о том, что на вулкане Эбеко, высота которого составляет 1156 м, произошёл пепловый выброс на высоту 3 км.

Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 км. В городе Северо-Курильске, который находится в 6 км от вулкана, пеплопад не наблюдался, запаха сероводорода не было. Угрозы для жизнедеятельности людей нет.

Вулкан Эбеко — один из наиболее активных вулканов Большой Курильской гряды, он находится в северной части хребта Вернадского.

Как передавало ИА REGNUM, 1 марта на вулкане Эбеко был зафиксирован пепловый выброс на высоту 2,5 км. Шлейф распространился в северном направлении на расстояние более 5 км. Камчатский вулкан Безымянный 2 апреля выбросил пепел на высоту 3 км. Пепловый шлейф распространился в восточном направлении в сторону Камчатского залива.