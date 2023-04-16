Путин поздравил православных христиан с Пасхой
Москва, 16 апреля 2023, 09:28 — REGNUM Православная церковь делит с российским народом радости и тяготы, помогает людям находить прочную духовную опору в условиях серьёзных вызовов. Об этом говорится в поздравлении президента России Владимира Путина с праздником Пасхи, опубликованном 16 апреля на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что праздник Пасхи дарит верующим надежду, вдохновляет на добрые помыслы и поступки, служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей.
Он отметил созидательную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви и других христианских конфессий, направленную на сохранение исторического и культурного наследия России, решение ключевых социальных проблем, укрепление института семьи и воспитание молодёжи.
«Церковь всегда была вместе с народом, делила с ним радости и тяготы. И сегодня, в условиях серьёзных вызовов, она активно участвует в делах милосердия и благотворительности, помогает людям находить прочную духовную опору», — указано в телеграмме президента.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Путин по традиции посетил ночную пасхальную службу в храме Христа Спасителя. На службе рядом с ним находился мэр Москвы Сергей Собянин. Глава государства и патриарх Московский и всея Руси Кирилл по окончании заутрени обменялись подарками — пасхальными яйцами.