Донецк, 16 апреля, 2023, 09:56 — ИА Регнум. ВСУ готовят наступление в три этапа с задействованием лёгкой бронетехники, тяжёлого вооружения и бойцов, прошедших подготовку на Западе. Об этом военный аналитик Борис Джерелиевский рассказал в беседе с URA. RU.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, в ходе первого этапа выдвинется плохо подготовленная пехота, которая будет атаковать по всему фронту от Васильевки до Марьинки. Если она найдёт слабое звено, то туда выдвинется лёгкая западная бронетехника, а также пикапы с пулемётами — это будет второй этап.

Военный аналитик отметил, что ВСУ подготовили около 2 тыс. единиц такой техники. Если им удастся расширить и закрепить этот прорыв, туда двинутся танки Leopard, тяжёлая бронетехника типа Stryker, Bradley и подготовленная на Западе пехота (третий этап). Эти силы должны будут максимально расширить и углубить данный прорыв.

Джерелиевский уточнил, что сейчас уровень подготовки ВСУ к наступлению довольно слабый.

«Основной упор делает не на технику, а на пушечное мясо. В любом случае потери будут чудовищные», — отметил он.

Эксперт высказал мнение о том, что даже если ВСУ и смогут достичь успеха, что маловероятно, то для дальнейшего продвижения у украинских войск возможностей не будет, поскольку на это не хватит личного состава и резерва.

«Из 12 бригад, которые в наличии сейчас у ВСУ и готовятся к контрнаступлению, 11 ещё не готовы. То есть где-то у шести бригад не хватает снаряжения, вооружения, техники, а пять бригад ещё не начали подготовку», — уточнил собеседник.

Как передавало ИА REGNUM, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, наступление украинских войск начнётся «в ближайшее время». Он добавил, что Киев планирует захватить Крым и Донбасс и «глубоко уверен» в своих намерениях. Глава оборонного комитета Совета Федерации РФ Виктор Бондарев заявил, что ресурсы украинской армии истощены, поэтому контрнаступление ВСУ обречено на провал.