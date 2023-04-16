Джакарта, 16 апреля, 2023, 08:55 — ИА Регнум. Члены совместной группы иммиграционного бюро Денпасара и балийского отдела министерства юстиции и прав человека Индонезии провели внезапную инспекцию комплекса апартаментов PARQ Ubud, также известного как «русская деревня». Об этом сообщил 16 апреля индонезийский портал Tribun Bali.

Xu Qin/XinHua/Global Look Press Бали

По информации журналистов, рейд прошёл поздно вечером 15 апреля, в нём участвовали 24 человека.

По словам главы иммиграционного бюро Денпасара Теди Риянди, внеплановая операция была проведена в PARQ Ubud, поскольку это одно из самых больших иммиграционных скоплений.

Отмечается, что члены группы проверили около 90 апартаментов, при этом граждане России составили 50% проживающих. Остальные посетители приехали из Германии, Казахстана и из самой Индонезии.

«Все документы здесь в порядке, паспорта и виды на жительство всё ещё действительны и не просрочены», — приводят журналисты слова Риянди.

Он также заверил, что власти никогда не нацеливались специально на «русскую деревню», ​​они лишь контролируют всех иностранцев в районе работы иммиграционной службы Денпасара.

По информации СМИ, ранее жители Бали пожаловались иммиграционной полиции на существование «русской деревни», где арендовали апартаменты многие туристы из России. Как они утверждали, приезжие не хотят следовать местным обычаям и нормам.

Позже в министерстве юстиции и прав человека Индонезии заявили, что они не смогли обнаружить на Бали признаков существования «маленькой Москвы» — деревни с исключительно русской диаспорой.

Как передавало ИА REGNUM, в марте власти Индонезии депортировали 13 российских граждан в рамках борьбы с нарушениями и злоупотреблением визами. В апреле гражданку РФ задержали на Бали за снимок в обнажённом виде на фоне священного дерева. Ей тоже грозит депортация.