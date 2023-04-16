Тернополь, Украина, , 09:04 — REGNUM Тысячи детей школьного возраста покинули Тернопольскую область Украины, из-за этого в регионе могут закрыть школы. Об этом заявила директор областного департамента образования Ольга Хома, сообщает украинское издание «Общественное».

Она отметила, что примерно 12 тыс. учеников выехали за границу в сентябре 2022 года. Местным органам власти придётся оптимизировать образовательную сеть из-за того, что учебный процесс зависит от количества школьников. Число педагогов и школ остаётся стабильным.

Сокращение числа учащихся может привести к закрытию школ, сообщила Хома.

Она уточнила, что за границей в настоящее время находятся 9,7 тыс. учеников. Свыше 2,2 тыс. школьников забрали заявления из учебных заведений и учатся в других странах. Около 6 тыс. учеников продолжают обучение в тернопольских школах дистанционно, экстернатом или по семейной форме.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за период с 24 февраля 2022 года по 31 января 2023 года в Европу приехали 8 046 560 украинских беженцев. Более 4,8 млн из них зарегистрировались в национальных программах для получения помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, более 1 млн беженцев с Украины прибыли за последний год в Германию. В стране нарастает недовольство из-за наплыва беженцев и мигрантов, местных жителей беспокоит снижение уровня безопасности и возможный дефицит жилья. Власти фиксируют рост количества преступлений с «антиукраинским мотивом».