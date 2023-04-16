Тернополь, Украина, 16 апреля, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Тысячи детей школьного возраста покинули Тернопольскую область Украины, из-за этого в регионе могут закрыть школы. Об этом заявила директор областного департамента образования Ольга Хома, сообщает украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Она отметила, что примерно 12 тыс. учеников выехали за границу в сентябре 2022 года. Местным органам власти придётся оптимизировать образовательную сеть из-за того, что учебный процесс зависит от количества школьников. Число педагогов и школ остаётся стабильным.

Сокращение числа учащихся может привести к закрытию школ, сообщила Хома.

Она уточнила, что за границей в настоящее время находятся 9,7 тыс. учеников. Свыше 2,2 тыс. школьников забрали заявления из учебных заведений и учатся в других странах. Около 6 тыс. учеников продолжают обучение в тернопольских школах дистанционно, экстернатом или по семейной форме.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за период с 24 февраля 2022 года по 31 января 2023 года в Европу приехали 8 046 560 украинских беженцев. Более 4,8 млн из них зарегистрировались в национальных программах для получения помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, более 1 млн беженцев с Украины прибыли за последний год в Германию. В стране нарастает недовольство из-за наплыва беженцев и мигрантов, местных жителей беспокоит снижение уровня безопасности и возможный дефицит жилья. Власти фиксируют рост количества преступлений с «антиукраинским мотивом».