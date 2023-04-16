Дублин, 16 апреля, 2023, 08:31 — ИА Регнум. Читателей британского издания The Daily Mail возмутило селфи президента США Джо Байдена с бывшим главой ирландской националистической партии «Шинн Фейн» Джерри Адамсом.

Фото из соцсети Джерри Адамса Джо Байден и Джерри Адамс

По информации газеты, во время своего визита в ирландский парламент в Дублине Байден сделал совместное фото с Адамсом, которого в Британии многие считают членом Ирландской республиканской армии (ИРА).

Ирландская республиканская армия и отколовшиеся от неё позднее организации «Реальная ИРА» и «Временная ИРА» в 1970–1980 годах совершили множество терактов в Великобритании и Северной Ирландии, добиваясь присоединения провинции Ольстер к Ирландской Республике.

По информации журналистов, в 1980-х годах Байден, будучи сенатором, заявлял, что отношение Лондона к Северной Ирландии «абсолютно возмутительное», а 1985 году высказывался против экстрадиции членов ИРА из США в Британию.

Пользователи напомнили, что им хорошо известна антибританская позиция Байдена, они считают, что американский лидер полностью симпатизирует ИРА.

Один из читателей отметил, что у Байдена не хватило порядочности завязать светский разговор с премьером Великобритании Риши Сунаком, и сделанное фото ясно показывает, чему предан Байден.

Другой пользователь высказал мнение о том, что Байден в один визит испортил отношения между США и Великобританией, что он позорит США.

Как передавало ИА REGNUM, по словам обозревателя Адама Канкрина, поведение американского президента Джо Байдена во время визита в Ирландию вызвало недовольство в США. Байдена, у которого есть ирландские корни, раскритиковали в числе прочего за «воссоединение семьи за счёт налогоплательщиков», так как его сентиментальная поездка не сопровождалась политическими заявлениями или очевидным прогрессом в политике. Помощники американского лидера шутили, что он может вовсе не вернуться в США.

Журналисты также сочли, что глава Белого дома позволил себе оскорбительный жест и допустил неуважение к премьеру Великобритании Риши Сунаку, когда тот встречал американского президента на военном аэродроме рядом с Белфастом. Байден отмахнулся от премьер-министра сразу после приземления.