Продюсер Лавров уверен, что Пугачёва за 1 млн евро задвинет свои принципы и даст концерт в России

Москва, , 08:10 — REGNUM Музыкальный продюсер Сергей Лавров, получивший известность за критику и поддержку звёзд, заявил, что Алла Пугачева не выступает из-за того, что ей предлагают не устраивающие её гонорары. «МК» Лавров назвал сумму, за которую Примадонну можно было бы пригласить.

Алла Пугачева Цитата из видео «Снова «улетела!» Стало извесно об отъезде Аллы Пугачевой»

«Пугачева всегда уважала деньги. Это вопрос цены. Если сейчас нарисуется большая цифра с большими нулями, она задвинет свои принципы. Пугачева никогда не была бессребреником. Соответственно, поступит хорошее предложение — она может согласиться работать»,— охарактеризовал Пугачеву Лавров.

Он отметил, что если до спецоперации певица могла выступить за 300 тыс. евро, то сегодня она «за эти деньги вряд ли куда-то поедет».

«Её нужно удивлять другими цифрами, давать большую сумму. Надо предлагать в районе миллиона евро за приезд. Но пока таких предложений у неё нет. Поэтому Алла сидит дома и не работает», — считает продюсер.

При этом коллеги по цеху не раз говорили, что у Пугачевой сильно пошатнулось финансовое положение. Её супруг довольствуется гонорарами в 2 млн рублей за концерт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Израиле воры ограбили дом Аллы Пугачевой. Грабителям удалось вынести ценности на полмиллиона долларов.