Продюсер Лавров назвал сумму, за которую Пугачёва задвинет свои принципы
Москва, 16 апреля 2023, 08:10 — REGNUM Музыкальный продюсер Сергей Лавров, получивший известность за критику и поддержку звёзд, заявил, что Алла Пугачева не выступает из-за того, что ей предлагают не устраивающие её гонорары. «МК» Лавров назвал сумму, за которую Примадонну можно было бы пригласить.
«Пугачева всегда уважала деньги. Это вопрос цены. Если сейчас нарисуется большая цифра с большими нулями, она задвинет свои принципы. Пугачева никогда не была бессребреником. Соответственно, поступит хорошее предложение — она может согласиться работать»,— охарактеризовал Пугачеву Лавров.
Он отметил, что если до спецоперации певица могла выступить за 300 тыс. евро, то сегодня она «за эти деньги вряд ли куда-то поедет».
«Её нужно удивлять другими цифрами, давать большую сумму. Надо предлагать в районе миллиона евро за приезд. Но пока таких предложений у неё нет. Поэтому Алла сидит дома и не работает», — считает продюсер.
При этом коллеги по цеху не раз говорили, что у Пугачевой сильно пошатнулось финансовое положение. Её супруг довольствуется гонорарами в 2 млн рублей за концерт.
Как сообщало ИА REGNUM, в Израиле воры ограбили дом Аллы Пугачевой. Грабителям удалось вынести ценности на полмиллиона долларов.