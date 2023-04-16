Врио главы ДНР Пушилин: Россия нейтрализует обстрелявших Спасо-Преображенский собор в Донецке

Донецк, , 07:57 — REGNUM Российские военные нейтрализуют тех, кто в пасхальную ночь обстрелял храм в Донецке, заявил 16 апреля временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Денис Пушилин Официальный сайт главы ДНР

«Наши боевые расчёты уже работают по нейтрализации», — написал он в своем Telegram-канале.

ВСУ в ночь на 16 апреля усилили удары по Донецку. В результате обстрела района Спасо-Преображенского кафедрального собора погибла женщина, ещё шесть человек были ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, в момент обстрела Донецка в храме и на его территории находились несколько десятков человек. Служба к тому времени закончилась.

Также власти ДНР подтвердили информацию о пожаре в детском саду № 294, который загорелся после ночных обстрелов ВСУ. Ещё одно учреждение повреждено. Несколько снарядов упали рядом с кафедральным собором на улице Артёма, повреждены объекты инфраструктуры.