Пушилин: Россия нейтрализует обстрелявших в пасхальную ночь храм в Донецке
Донецк, 16 апреля 2023, 07:57 — REGNUM Российские военные нейтрализуют тех, кто в пасхальную ночь обстрелял храм в Донецке, заявил 16 апреля временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Наши боевые расчёты уже работают по нейтрализации», — написал он в своем Telegram-канале.
ВСУ в ночь на 16 апреля усилили удары по Донецку. В результате обстрела района Спасо-Преображенского кафедрального собора погибла женщина, ещё шесть человек были ранены.
Как сообщало ИА REGNUM, в момент обстрела Донецка в храме и на его территории находились несколько десятков человек. Служба к тому времени закончилась.
Также власти ДНР подтвердили информацию о пожаре в детском саду № 294, который загорелся после ночных обстрелов ВСУ. Ещё одно учреждение повреждено. Несколько снарядов упали рядом с кафедральным собором на улице Артёма, повреждены объекты инфраструктуры.