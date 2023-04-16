Кумамото, Япония, 16 апреля, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Спасатели обнаружили тела пяти членов экипажа японского вертолёта, на борту которого находились высокопоставленные военные. Об этом 16 апреля сообщило агентство Kyodo.

Tomás Del Coro UH-60A Black Hawk

Отмечается, что вертолёт UH-60 Black Hawk потерпел крушение в районе южного острова Мияко (префектура Окинава). Ранее нашли обломки судна.

При крушении на борту находились десять человек, включая двух пилотов и командующего восьмой дивизией сухопутных Сил самообороны Японии, которая базируется в префектуре Кумамото.

Вертолёт вылетел с острова Мияко для патрулирования. Погодные условия в указанном районе были нормальными.

Как сообщало ИА REGNUM, обломки пропавшего 6 апреля японского военного вертолёта UH-60 Black Hawk были обнаружены в южной части страны.