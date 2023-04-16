Reuters: при столкновениях в Судане число погибших увеличилось до 56 человек

Хартум, , 07:31 — REGNUM Центральный комитет врачей Судана сообщил, что количество погибших при столкновениях в стране растёт.

Судан Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации Reuters, на утро 16 апреля зафиксировано уже 56 погибших, 596 человек пострадали. В числе жертв как мирное население, так и военные.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет Безопасности ООН обратился к сторонам конфликта в Судане с призывом немедленно прекратить боевые действия.

В СБ призвали вернуться к диалогу, выразив сожаление в связи с гибелью и ранениями людей.