Наступил 417-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Он ознаменован стрельбой Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Спасо-Преображенского кафедрального собора в Донецке во время пасхальной службы. В ночь на 16 апреля, задействовав реактивные системы залпового огня (РСЗО), ВСУ выпустили по центру города не менее 20 снарядов. Видеокадры с грохотом пролетающих ракет и комментарием «Судя по всему, Пасха окажется кровавой», опубликовали «Военкоры Русской Весны». Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин уточнил, что количество получивших ранение возросло до шести человек. По его словам, противник целенаправленно нанёс удар в район центрального собора в пасхальную ночь. «Твари и нелюди!» — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Также сообщается о прилётах в соседние с храмом крытый рынок и автостанцию. Погибшей оказалась женщина, в момент смерти она находилась в автомобиле. Ещё троих пострадавших увезли бригады скорой помощи.

К утру обстрелы Донецка возобновились. Три снаряда натовского калибра были выпущены в 04:25 по направлению село Тоненькое — Донецк. Удары пришлись на Киевский район города. По информации силовых структур, незадолго до обстрела в районе центра был замечен беспилотник противника.

Тем временем российские военные на донецком направлении уничтожили пункт временной дислокации Иностранного легиона и склад боеприпасов украинской армии. Помимо этого, ВС РФ удалось поразить два опорных пункта с личным составом противника.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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