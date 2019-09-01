16 Апреля
 
7:41

Украинские боевики неоднократно устраивали обстрелы и атаки в христианские праздники. Командование ВС РФ резонно считает, что и на Пасху от них можно ожидать того же, сообщает портал «Русская весна».

Военные корреспонденты отмечают, что техника ВСУ на отдельных участках линии соприкосновения начала движение в сторону российских позиций. Расчет украинского Генштаба строится на том, что наши бойцы расслабятся, будут отмечать праздник и пропустят удар. Однако все это лишь фантазии противника.

7:40

В Донецке в результате обстрела района Спасо-Преображенского кафедрального собора в пасхальную ночь погиб один человек, пятеро ранены, сообщили в администрации Ворошиловского района города.

7:39

Власти Донецка сообщили о пострадавших в результате обстрела ВСУ храма

В момент обстрела Киевского района Донецка в Спасо-Преображенском кафедральном соборе и на его территории находились несколько десятков человек.

Противник целенаправленно нанёс удар в район центрального собора в пасхальную ночь. Твари и нелюди!» — написал врио главы ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

7:37

Российский военный водитель из подразделения материально-технического обеспечения с позывным Деловой вывел колонну автомобилей из-под обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«Нас начали бомбить из минометов, я так понял, а потом послышались даже танки. (...) Я был первым — и все [пошли] за мной», — вспомнил российский военный.

7:36

Западные союзники поставили Украине технику крайне низкого качества. Речь идет, в частности, о последних партиях бронетехники и боеприпасов, сообщают украинские Telegram-каналы со ссылкой на источник в офисе президента.

По мнению авторов, главком ВСУ Валерий Залужный пожаловался президенту Владимиру Зеленскому на качество поставляемых Западом вооружений. Так, несколько танков Leopard вышли из строя при первой обкатке. Не лучше обстоит дело и с боеприпасами. Залужный докладывает, что некоторым партиям снарядов уже более 30 лет.

7:35

Два самолета с российским ядерным топливом вылетели в субботу вечером из аэропорта Хельсинки-Вантаа, направление не уточняется, сообщил представитель Центра радиационной безопасности STUK Петтери Тииппана.

«Два самолета с российским ядерным топливом покинули аэропорт Хельсинки-Вантаа в субботу поздно вечером", - сообщил Тииппана в Twitter.

7:34

На военной базе в Нидерландах взбунтовались украинские беженцы

Украинских беженцев не устраивают условиями проживания на армейской базе в провинции Гелдерланд в центре Нидерландов. Об акции протеста сообщил портал GLD. nl. Десятки украинцев заявили об отсутствии приватности, плохих санитарных условиях и слабом уровне обучения детей.

7:32

Издание «Свободная пресса» проанализировало стратегические планы Киева на Черноморский бассейн. По мнению журналистов, киевский режим планирует координировать сухопутное наступление с ударами по базам Черноморского флота России.

Согласен с опасностью экс-спецназовец ВМФ РФ Валентин Шестак, который заявил, что шапкозакидательства в отношении заявлений киевского режима быть не должно. Для защиты баз флота необходимо активно применять магнитометрическую систему обнаружения нарушителей ПММСО «Мантия», гидроакустическую станцию оповещения ГАСО «Извещатель-МЛ-01» и подводный прожектор «Луч».

Для уничтожения беспилотников на море необходимо активно внедрять береговые батареи РСЗО «Град» и бомбометных комплексов РБУ-6000 и РБУ-1000.

7:30

ВС России уничтожили на донецком направлении пункт дислокации наёмников

Российские военные на донецком направлении уничтожили пункт временной дислокации «Иностранного легиона» и склад боеприпасов украинской армии, а также поразили два опорных пункта с личным составом противника. Об этом сообщил ТАСС 16 апреля начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

7:29

В Донецке ВСУ во время ночной пасхальной службы 16 апреля обстреляли территорию Спасо-Преображенского кафедрального собора, в котором в это время шла праздничная литургия. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что по центру города выпущено не менее 20 ракет РСЗО. «Судя по всему, Пасха окажется кровавой», — комментирует автор видео под грохот пролетающих снарядов.

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7:23

Главное о специальной военной операции за 15 апреля.

В рамках внезапной проверки войска (силы) Тихоокеанского флота приступили к выполнению комплекса мероприятий приведения в высшие степени боевой готовности. Пара истребителей МиГ-31БМ ТОФ отработала перехват самолёта-нарушителя условного противника, противолодочные самолёты Ил-38 Тихоокеанского флота осуществили поиск подводных целей, а подразделения береговых войск и морской пехоты совершили марши в районы сосредоточения.

На донецком направлении наиболее ожесточенные бои продолжались в районе города Артёмовска. В ходе активных действий штурмовые отряды «Вагнер» успешно продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах города. Оставшиеся в Артёмовске подразделения ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения наших войск. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывают противника на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом.

Минобороны РФ.