Хасанский район, Приморский край, 16 апреля, 2023, 07:14 — ИА Регнум. Подразделения морской пехоты ТОФ в ходе внезапной проверки боеготовности отработали в Приморском крае задачи по погрузке сил десанта на большие корабли и высадку морского десанта на необорудованное побережье с этапом боевой стрельбы. Об этом сообщили 16 апреля в Минобороны РФ.

ВМФ России БДК

Морских пехотинцев с техникой погрузили на борт больших десантных кораблей (БДК) «Николай Вилков» и «Адмирал Невельской».

Корабли высадили морской десант на необорудованное побережье в районе тактического поля мыс Клерка в Приморье, в Хасанском районе. При подходе к месту высадки экипаж корабля выставил маскирующую дымзавесу.

На берегу морские пехотинцы развернулись в боевые порядки и приступили к уничтожению условного противника во взводном опорном пункте.

«Была успешно отработана внезапная вводная по отражению атаки противника с правого фланга», — добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, перехват диверсантов условного противника в рамках внезапной проверки отработали боевые пловцы отряда по противодействию диверсионным силам и средствам Тихоокеанского флота.