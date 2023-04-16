Пользователи Twitter высмеяли президента Польши Дуду за речь об Украине и России

Варшава, , 06:53 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда подвергся критике со стороны пользователей Twitter после того, как на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом вновь заявил о поддержке Украины и необходимости снабжения оружием ВСУ. Также польский лидер предложил «перекрыть России кислород» для прекращения спецоперации.

Анджей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очередная непродуктивная поездка Дуды. Переливание из пустого в порожнее», — прокомментировал

Пользователь Basia уверен, что поездка Дуды стала непродуктивной. А вот AnonM удивился тому, что президент Польши представляет Украину, а не соответствующий посол или министр страны.

«Это уже твои последние судороги в Европе. Ты, президент автократического государства на грани диктатуры, будешь персоной нон-грата в демократических странах. Эту же участь ты уготовал полякам. Твое правление останется чёрной страницей в истории. Позор», — написал Cacek

Пользователь под ником Paweł уверен, что такими действиями Дуда дискредитирует свой пост: «Или мы чего-то не знаем и вы на самом деле президент Украины?» — добавил Paweł.

Как сообщало ИА REGNUM, поведение президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Польшу и его переговоры с главой государства Анджеем Дудой свидетельствуют о намерении украинского лидера передать западную часть страны. Зеленский предлагал польскому бизнесу выкупить крупнейшие украинские предприятия в счёт погашения внешнего государственного долга Украины.