Kyodo: при задержании у организатора взрыва в Вакаяме возле премьера Японии Кисида изъяли нож

Токио, , 06:31 — REGNUM При задержании у 24-летнего Рюдзи Кимуры, который 15 апреля устроил взрыв рядом с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, был изъят нож, сообщило 16 апреля агентство Kyodo.

Кисида Фумио. Премьер-министр Японии Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Злоумышленник мог воспользоваться ножом для нападения на главу японского правительства, утверждает следствие.

Установлено, что перед выступлением Кисиды в Вакаяме задержанный бросил похожий на дымовую шашку или сигнальную ракету предмет, который позже взорвался. В результате был травмирован полицейский. Сам премьер не пострадал, его эвакуировали.

Также при задержании у Кимуры изъяли цилиндрический предмет, который, вероятно, является взрывным устройством.

Как сообщало ИА REGNUM, о громком звуке взрыва стало известно 15 апреля около 11:30 (05:30 мск) рядом с местом публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кусиды, когда он осмотрел рыболовецкий порт Саигасаки. Политик после случившегося покинул место инцидента в окружении охранников. Позже Кисида объявил, что намерен продолжить свои публичные выступления.