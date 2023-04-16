СМИ: у организатора взрыва рядом с премьером Японии нашли нож
Kyodo: при задержании у организатора взрыва в Вакаяме возле премьера Японии Кисида изъяли нож
Токио, 16 апреля, 2023, 06:31 — ИА Регнум. При задержании у 24-летнего Рюдзи Кимуры, который 15 апреля устроил взрыв рядом с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, был изъят нож, сообщило 16 апреля агентство Kyodo.
Злоумышленник мог воспользоваться ножом для нападения на главу японского правительства, утверждает следствие.
Установлено, что перед выступлением Кисиды в Вакаяме задержанный бросил похожий на дымовую шашку или сигнальную ракету предмет, который позже взорвался. В результате был травмирован полицейский. Сам премьер не пострадал, его эвакуировали.
Также при задержании у Кимуры изъяли цилиндрический предмет, который, вероятно, является взрывным устройством.
Как сообщало ИА REGNUM, о громком звуке взрыва стало известно 15 апреля около 11:30 (05:30 мск) рядом с местом публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кусиды, когда он осмотрел рыболовецкий порт Саигасаки. Политик после случившегося покинул место инцидента в окружении охранников. Позже Кисида объявил, что намерен продолжить свои публичные выступления.