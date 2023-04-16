ВС России уничтожили на донецком направлении пункт дислокации наёмников
Москва, 16 апреля 2023, 06:20 — REGNUM Российские военные на донецком направлении уничтожили пункт временной дислокации «Иностранного легиона» и склад боеприпасов украинской армии, а также поразили два опорных пункта с личным составом противника. Об этом сообщил ТАСС 16 апреля начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.
Артиллерийским подразделением Южной группировки войск нанесён ряд огневых ударов, в результате которых поражены пункты временной дислокации «Иностранного легиона» в районе населённых пунктов Архангельское, Керамик и Очередино.
«Противник понёс потери в личном составе и военной технике», — сказал Бигма.
Также артиллерийским подразделением соединения Южного военного округа уничтожен склад боеприпасов 12-го отдельного десантно-штурмового батальона 110-й мехбригады киевской армии.
Кроме того, в посёлке Победа экипажи «Солнцепека» уничтожили опорный пункт ВСУ вместе с личным составом.
Как сообщало ИА REGNUM, под контроль российских штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» перешли два квартала Артёмовска, расположенные в северной и южной частях города.