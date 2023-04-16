Москва, 16 апреля, 2023, 06:20 — ИА Регнум. Российские военные на донецком направлении уничтожили пункт временной дислокации «Иностранного легиона» и склад боеприпасов украинской армии, а также поразили два опорных пункта с личным составом противника. Об этом сообщил ТАСС 16 апреля начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

Министерство обороны России Работа российской артиллерии в зоне проведения СВО

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Артиллерийским подразделением Южной группировки войск нанесён ряд огневых ударов, в результате которых поражены пункты временной дислокации «Иностранного легиона» в районе населённых пунктов Архангельское, Керамик и Очередино.

«Противник понёс потери в личном составе и военной технике», — сказал Бигма.

Также артиллерийским подразделением соединения Южного военного округа уничтожен склад боеприпасов 12-го отдельного десантно-штурмового батальона 110-й мехбригады киевской армии.

Кроме того, в посёлке Победа экипажи «Солнцепека» уничтожили опорный пункт ВСУ вместе с личным составом.

Как сообщало ИА REGNUM, под контроль российских штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» перешли два квартала Артёмовска, расположенные в северной и южной частях города.