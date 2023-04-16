Власти Донецка сообщили о пострадавших в результате обстрела ВСУ храма
Пушилин: при обстреле ВСУ района храма в Донецке погиб один человек, шестеро получили ранения
Донецк, 16 апреля, 2023, 05:56 — ИА Регнум. В Донецке в результате обстрела района Спасо-Преображенского кафедрального собора в пасхальную ночь погиб один человек, пятеро ранены, сообщили в администрации Ворошиловского района города. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин уточнил, что количество получивших ранение возросло до шести человек.
Отмечается, что на момент обстрела в храме и на его территории находились несколько десятков человек.
Также власти подтвердили информацию о пожаре в детском саду № 294, который загорелся после ночных обстрелов ВСУ. Ещё одно учреждение повреждено. Несколько снарядов упали рядом с кафедральным собором на улице Артёма, повреждены ведущий к крытому рынку объекты инфраструктуры.
По информации силовых структур, незадолго до обстрела в районе центра был замечен беспилотник противника, в пасхальную ночь в нескольких районах города активно велась аэроразведка. По целям в течение ночи работали системы ПВО.
«Противник целенаправленно нанёс удар в район центрального собора в пасхальную ночь. Твари и нелюди!» — написал Пушилин в своём Telegram-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля в 00:30 ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров в сторону Кировского района Донецка. В четвертом часу утра было выпущено 20 ракет из реактивных систем залпового огня по Ворошиловскому району Донецка.
Три снаряда «натовского» калибра были выпущены в 04:25 по направлению село Тоненькое — Донецк. Удары пришлись на Киевский район города. В 05:05 было ещё выпущено пять снарядов по этому же направлению с захватом Куйбышевского района.