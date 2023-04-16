Донецк, 16 апреля, 2023, 05:56 — ИА Регнум. В Донецке в результате обстрела района Спасо-Преображенского кафедрального собора в пасхальную ночь погиб один человек, пятеро ранены, сообщили в администрации Ворошиловского района города. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин уточнил, что количество получивших ранение возросло до шести человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

Отмечается, что на момент обстрела в храме и на его территории находились несколько десятков человек.

Также власти подтвердили информацию о пожаре в детском саду № 294, который загорелся после ночных обстрелов ВСУ. Ещё одно учреждение повреждено. Несколько снарядов упали рядом с кафедральным собором на улице Артёма, повреждены ведущий к крытому рынку объекты инфраструктуры.

По информации силовых структур, незадолго до обстрела в районе центра был замечен беспилотник противника, в пасхальную ночь в нескольких районах города активно велась аэроразведка. По целям в течение ночи работали системы ПВО.

«Противник целенаправленно нанёс удар в район центрального собора в пасхальную ночь. Твари и нелюди!» — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля в 00:30 ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров в сторону Кировского района Донецка. В четвертом часу утра было выпущено 20 ракет из реактивных систем залпового огня по Ворошиловскому району Донецка.

Три снаряда «натовского» калибра были выпущены в 04:25 по направлению село Тоненькое — Донецк. Удары пришлись на Киевский район города. В 05:05 было ещё выпущено пять снарядов по этому же направлению с захватом Куйбышевского района.