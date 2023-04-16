Москва, 16 апреля, 2023, 05:58 — ИА Регнум. В Минобороны РФ показали, как в рамках внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота экипажи дальних стратегических ракетоносцев Ту-95МС и ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 дальней авиации ВКС совершили перелёты на оперативные аэродромы.

Дарья Драй ИА REGNUM Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС

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Во время полётов ракетоносцы дозаправились в воздухе от самолёта-заправщика Ил-78.

Ракетоносцы будут патрулировать различные районы, а также осуществлять авиационную поддержку сил Тихоокеанского флота.

«Все полёты дальней авиации выполняются и будут выполняться в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств», — уведомили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, подразделения береговых войск и морской пехоты Тихоокеанского флота в рамках внезапной проверки боевой готовности приступили к совершению маршей на технике из пунктов постоянной дислокации в назначенные районы.

Военнослужащие преодолеют маршруты протяжённостью более 200 км, а прибыв в назначенные районы, приступят к развёртыванию пунктов управления, инженерному оборудованию и маскировке районов сосредоточения войск.