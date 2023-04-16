GLD: на военной базе в Нидерландах украинские беженцы устроили акцию протеста

Амстердам, , 05:28 — REGNUM Украинских беженцев не устраивают условиями проживания на армейской базе в провинции Гелдерланд в центре Нидерландов. Об акции протеста сообщил портал GLD. nl.

Украинские беженцы Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Десятки украинцев заявили об отсутствии приватности, плохих санитарных условиях и слабом уровне обучения детей.

«В центре приёма украинских беженцев в Харскампе царит недовольство. Оно настолько велико, что беженцы провели акцию протеста перед центром с требованием улучшить условия проживания», — говорится в сообщении.

Протестующие держали в руках плакаты и флаг страны. Люди сетовали на длительное, больше года, проживание в плохих условиях. Кто-то заявил, что приходится жить как в армии, не имея личной жизни.

Местные власти признают, что военные казармы не являются оптимальным местом для проживания. По информации муниципалитета, на данный момент в лагере живут около 330 человек, в будущем их число увеличится ещё на несколько десятков.

Власти взялись за обустройство кухонь для беженцев, чтобы они могли самостоятельно готовить. Также местные школы обсудили с гражданами Украины подходящий формат обучения детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года апелляционный суд Гааги принял решение о том, что правительство Нидерландов незаконно различало беженцев с Украины и из других стран. Украинским беженцам разрешали оставаться в стране без узаконенных процедур и устраиваться на работу сразу по прибытии в Нидерланды.