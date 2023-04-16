Украинская артиллерия выпустила в Пасху по двум районам Донецка ещё 8 снарядов натовского калибра

Донецк, , 05:20 — REGNUM ВСУ ранним утром, на исходе пасхальной ночи продолжили обстрел Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

Три снаряда «натовского» калибра были выпущены в 04:25 по направлению село Тоненькое — Донецк. Удары пришлись на Киевский район города.

В 05:05 было еще выпущено пять снарядов по этому же направлению с захватом Куйбышевского района.

О пострадавших и разрушениях сведений пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, рядом с собором в центре Донецка погибла женщина в результате обстрела со стороны ВСУ в пасхальную ночь. Она находилась в машине.