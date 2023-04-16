Москва, 16 апреля, 2023, 05:10 — ИА Регнум. Пасхальную службу в храме Христа Спасителя посетили председатель Конференции католических епископов России архиепископ Павел (Паоло) Пецци и апостольский нунций (посол Ватикана) в России архиепископ Джованни Д’Аниелло.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пасхальная служба в храме Христа Спасителя

Представители католической церкви расположились на стульях в центре храма около православных прихожан. В определённые моменты службы епископы вставали с мест.

С начала понтификата нынешнего папы Римского Франциска взаимоотношения между Русской православной и Римско-католической церквями характеризуются «большой открытостью, взаимным интересом и реализацией многих совместных проектов», ранее заявил ТАСС секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в честь празднования католической Пасхи папа Римский Франциск предложил сторонам украинского конфликта заключить двухнедельное перемирие и прекратить огонь в зоне боевых действий.

После литургии в Пасху, 16 апреля, в храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что Россия и Русская православная церковь противостоят образованию нового язычества в глобальном масштабе. Он напомнил о печальной истории России, когда в стране идеологией являлся атеизм.