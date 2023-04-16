Ilta-Sanomat: в Финляндии задумались об отмене демилитаризованного статуса Аландских островов

Хельсинки, , 05:02 — REGNUM После вхождения Финляндии в НАТО у некоторых политиков возник вопрос об актуальности соглашения с Россией о демилитаризации Аландских островов. Об этом написало финское издание Ilta-Sanomat.

Аландские острова Plenz

Отмечается, что Аландские острова имеют статус демилитаризованной территории с 1856 года. В свете «натовских» присоединений ряд финских политиков озадачился идеей отменить этот статус.

Одним из таких инициаторов оказался бывший командующий Силами обороны, а сейчас депутат финского парламента Ярмо Линдберг, который считает, что членство в НАТО позволяет поставить под вопрос мирный статус островов.

Поддерживает его и бывший начальник разведки Сил обороны, депутат парламента Пекка Товери, который считает, что Аландские острова надо ремилитаризировать из-за якобы агрессивной политики России.

Что касается местной власти, то руководство, напротив, считает, что Аланды должны сохранить свой демилитаризованный статус. Такое мнение выразила премьер-министр Аландских островов Вероника Тёрнрос.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва оповещена о так называемой «гражданской инициативе» Финляндии по закрытию консульства России на Аландских островах.

В МИД России назвали показательным тот факт, что сами жители Аландских островов не поддерживают инициативу по закрытию дипломатического представительства.