Патриарх Кирилл: Россия и РПЦ противостоят развитию в глобальном масштабе нового язычества

Москва, , 04:46 — REGNUM Россия и Русская православная церковь (РПЦ) противостоят образованию нового язычества в глобальном масштабе. Об этом после литургии на Пасху 16 апреля в храме Христа Спасителя сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня в глобальном масштабе развивается новое язычество, основанное на поклонении разным производным от человека — поклонение прогрессу, науке, технике — я не говорю об уважении одного, другого и третьего, а об обожествлении… Каким должен быть ответ Русской православной церкви, да и ответ России? Да тот, который мы уже даём: мы не согласны с таким направлением развития человеческой цивилизации», — обратился патриарх к прихожанам.

По его словам, Россия первой в истории заявила о том, что её идеологией является атеизм. Чем это в дальнейшем закончилось все знают, поэтому у России есть полное право противостоять новому язычеству, добавил патриарх.

Как сообщало ИА REGNUM, в телеобращении перед пасхальной службой патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал жителям России и Украины, чтобы Господь хранил их страны, укрепил мир и любовь между их народами. Происходящие события он назвал «междоусобной бранью». Патриарх обратился к архипастырям, диаконам, пастырям, монашествующим и всем прихожанам Русской православной церкви и призвал к молитве о прочном мире для братских народов.