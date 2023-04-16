Минобороны: протоиерей отец Сергий освятил пасхальные куличи для бойцов спецоперации на передовой

Москва, , 04:43 — REGNUM В Минобороны РФ рассказали как проходил главный православный праздник Пасха в зоне спецоперации.

Пасха eldamira

Для бойцов на передовой открыли авторскую булочную — пекарь с позывным Москва выпек десятки куличей, которые отправили солдатам.

Куличи готовили из натуральных продуктов: муки, яиц, растительного масла. Корочку поливали сгущенкой и посыпали разноцветной стружкой. Яйца красили специальной краской и наклейками.

«Главное — подойти к делу с душой, чтобы поднять военным настроение», — считают в Минобороны.

И, конечно, чтобы пасхальная трапеза стала полноценным завершением Великого Поста, необходимо освятить куличи и яйца. Чин освящения провёл Протоиерей отец Сергий.

«Пасха — это главное событие в жизни христиан. Это победа жизни над смертью. Сама Пасха — это Победа!» — сказал протоиерей Сергий.

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