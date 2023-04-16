Москва, 16 апреля, 2023, 04:43 — ИА Регнум. В Минобороны РФ рассказали, как проходил главный православный праздник Светлой Пасхи в зоне спецоперации.

eldamira Пасха

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Для бойцов на передовой открыли авторскую булочную — пекарь с позывным «Москва» выпек десятки куличей, которые отправили солдатам.

Куличи готовили из натуральных продуктов: муки, яиц, растительного масла. Корочку поливали сгущенкой и посыпали разноцветной стружкой. Яйца красили специальной краской и наклейками.

«Главное — подойти к делу с душой, чтобы поднять военным настроение», — считают в Минобороны.

И, конечно, чтобы пасхальная трапеза стала полноценным завершением Великого Поста, необходимо освятить куличи и яйца. Чин освящения провёл Протоиерей отец Сергий.

«Пасха — это главное событие в жизни христиан. Это победа жизни над смертью. Сама Пасха — это Победа!» — сказал протоиерей Сергий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецке ВСУ во время ночной пасхальной службы 16 апреля обстреляли территорию Спасо-Преображенского кафедрального собора, в котором в это время шла праздничная литургия. Есть жертвы среди мирных жителей.