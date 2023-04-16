Донецк, 16 апреля, 2023, 04:27 — ИА Регнум. Рядом с собором в центре Донецка погибла женщина в результате обстрела со стороны ВСУ в пасхальную ночь, сообщает 16 апреля РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска в ночь на 16 апреля выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня по Ворошиловскому району Донецка.

Ракеты упали рядом со Спасо-Преображенским собором, где в это время проходило пасхальное богослужение. Прихожанам пришлось эвакуироваться. У зданий в округе выбиты стёкла.

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Также сообщается о прилётах в соседние с храмом крытый рынок и автостанцию. Погибшая находилась в автомобиле. Ещё троих пострадавших увезли бригады скорой помощи.

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Как передавало ИА REGNUM, ранее в администрации Ворошиловского района сообщали о сильнейшем обстреле. В районе кафедрального собора наблюдалось задымление. Прихожане спешно покидали храм.