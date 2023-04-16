Учёный-историк Назаров: Польша может забрать не только территории правобережной Украины, но и Киев

Москва, , 04:32 — REGNUM Поляки могут претендовать на всю правобережную Украину, куда входит не только, так называемая, Галичина (Львов, Ивано-Франковск, Тернополь), но и Киев. Об этом в беседе с URA. RU рассказал член Научного совета Российского военного-исторического общества, доктор исторических наук Олег Назаров.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению эксперта, поляки могут вообще претендовать на исторически правобережную Украину, а это огромная территория.

«Далеко не только, так называемая, Галичина. И Киев тоже находится на правом берегу Днепра. Насчёт него, конечно, шёл отдельный разговор, но насколько тут позволит им ситуация и другие игроки на этом постсоветском пространстве, и очень много будет зависеть от хода нашей спецоперации», — поясни доктор исторических наук Назаров.

Ученый акцентировал, что кроме Польши на земли Украины претендует Венгрия с Румынией, «аппетиты у которых никогда не были скромными».

«Что останется от Украины, никто сейчас не скажет, игроков много, особенно на западных границах Украины. Аппетит приходит во время еды. Можно взять межвоенную карту образца до 1939 года и посмотреть, какие территории нынешней Украины находились в то время в составе Польши, Румынии, Венгрии. Я думаю, что это тот минимум, на который они претендуют», — заключил историк.

Как сообщало ИА REGNUM, прямое вовлечение НАТО в военный конфликт с Россией при любом исходе приведёт к исчезновению Польши с политической карты мира, написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.