Москва, 16 апреля, 2023, 04:32 — ИА Регнум. Поляки могут претендовать на всю правобережную Украину, куда входит не только так называемая Галичина (Львов, Ивано-Франковск, Тернополь), но и Киев. Об этом в беседе с URA. RU рассказал член научного совета Российского военного-исторического общества, доктор исторических наук Олег Назаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По мнению эксперта, поляки могут вообще претендовать на правобережную Украину, а это огромная территория, в которую входит и Киев. Он подчеркнул, что развитие ситуации будет зависеть от исхода спецоперации и позиции «других игроков на постсоветском пространстве».

Ученый акцентировал, что кроме Польши на земли Украины претендуют Венгрия с Румынией, «аппетиты у которых никогда не были скромными». Назаров предложил посмотреть на карту 1939 года, где видно, какие территории были в составе Польши, Румынии, Венгрии.

«Что останется от Украины, никто сейчас не скажет, игроков много, особенно на западных границах Украины. Аппетит приходит во время еды», — заключил историк.

Как сообщало ИА REGNUM, прямое вовлечение НАТО в военный конфликт с Россией при любом исходе приведёт к исчезновению Польши с политической карты мира, написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.